Потерявший всю семью в «Зимней вишне» записал видеообращение к Путину

Кемеровский бизнесмен Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» свою жену, сестру и троих детей, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Специально для этого видео мужчина приехал в Междуреченск, где живет мать его погибшей жену, много лет проработавшая в МЧС. Теща Игоря Вострикова выразила крайнее недовольство существующей системой, где работают «коррумпированные и непрофессиональные люди». По ее словам, в последние годы в ведомство приходят не специалисты, а, к примеру, ракетчики и танкисты. Отдельные вопросы вызывает и материально-техническое обеспечение пожарных, которое на деле оказывается старыми еще советскими машинами, а получаемые пожарными частями рукав «рвутся по швам» при первой подаче давления.

Женщина отметила, что в МЧС существует план пожаров на год, за рамки которого нельзя выходить, иначе пожары фиксируются как возгорания мусора или бесхозного строения. К тому же из-за существующих регламентов спасателям приходится «рисовать» во время тушения пожаров, а учения проводятся только «для галочки».

По словам Игоря Вострикова, на пожар в «Зимней вишне» в Кемерово были согнаны представители пожарных частей из других городов.

«Например, техника была задействована с Юрги. В итоге город Юрга остался без пожарных! Они пошли ради показухи, как круто они с этим [пожаром] борются. А в Юрге пожарных в это время не осталось», - сказал убитый горем отец. Он отметил, что

на улучшение автопарка выделяются миллиарды, но вот до мест назначения эти деньги не доходят.

Ряд вопросов возник и к тому, как пожарные работали в «Зимней вишне».

«Почему они стояли и ждали спецсредства? Почему они выносили баллоны, хотя первым пунктом стоит спасение людей?

Я считаю, что тех детей, которые сгорели, спасатели убили. Это просто убийство. За это нет прощения

. А губернатор просит прощения у президента - это кощунство!» - негодует мать погибшей жены Игоря Вострикова.

По ее мнению, в произошедшей трагедии виноваты все - от сотрудников МЧС и медиков до чиновников.

«Пока будет безразличие и взяточничество, все это будет продолжаться», - сказала женщина.

«Людей в городах больше, а пожарной техники меньше, но статистика пожаров уменьшается! Она сравнима со странами Африки. Как это возможно? Все происходит потому, что чиновники на своей шкуре ничего не испытали. Они берут взятки и делают другие вещи, которые не стоило бы делать», - добавил Игорь Востриков.