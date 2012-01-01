Член правления Danske Bank подал в отставку из-за проблем с нерезидентами

Член правления Danske Bank Ларс Морк, который с 2012 года отвечал за бизнес-деятельность банка в Балтийских странах, подал в отставку в связи с ведущимся в отношении эстонского филиала банка расследованием.

Морк проработал в банке с 1999 года и с 2012 отвечал за сегмент банка и международный бизнес, включая деятельность Балтийских стран.

«Я уважаю решение Ларса Морка уйти в отставку. Несмотря на то, что расследование еще идет, ясно наверняка, что банк должен был начать более разностороннее расследование намного раньше, - сообщил руководитель Совета директоров Danske Bank Оле Андерсен. - Расследование помогло бы нам понять всю суть проблемы и принять необходимые решения быстрее».

Морка освободят от должности так быстро, как это удастся.

Морк принял решение уйти в отставку после того, как в СМИ появились статьи об отмывании денег через эстонский филиал.

Об этом писали как местные газеты Postimees и Äripäev, так и издание Berlingske Business. Как оказалось, руководителей Danske Bank предупредили о возможном отмывании денег через эстонский филиал уже в декабре 2013 года.

«Нет сомнений, что нам потребовалось слишком много времени, чтобы выяснить, что на самом деле происходит», - отметил руководитель Совета директоров Danske Bank Оле Андерсен.

Однако Danske Bank начал проводить серьезное расследование лишь осенью прошлого года. Независимое расследование проходит под руководством адвокатского бюро Bruun & Hjejle.