Юлия Скрипаль: сил прибывает с каждым днем

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала подробности о своем состоянии после отравления в Солсбери. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в четверг, 5 апреля, полицией Великобритании, пишет Korrespondent.net.

«Я проснулась больше недели назад и рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», - говорится в заявлении Скрипаль.

Она также поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм. При этом о состоянии своего отца Скрипаль не вспомнила.

Напомним, ранее Виктория Скрипаль — племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, — сообщила, что разговаривала по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией, которая пришла в себя в конце марта. Запись беседы включили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», ее подлинность не подтверждена, сообщает Lenta.ru.

На ней женщина, представившаяся Юлией Скрипаль, сообщает, что у нее все в порядке. «Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые (...) Ни у кого нет непоправимых вещей», — добавила она, отметив, что

скоро выписывается, а состояние Сергея Скрипаля «нормальное».

Виктория рассказала ей, что если получит британскую визу, то прилетит в Лондон 9 апреля. Собеседница в ответ заявила, что визу никто не даст.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Как отмечал таблоид The Sun, полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления Скрипалей газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появилось это вещество.