В Европарламенте поддержали продвижение проекта электрификации железной дороги

Комитет бюджетного контроля Европарламента (ЕП) поддержал дальнейшее продвижение проекта электрификации латвийской железной дороги, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения, отметив, что разговор с представителями комитета был конструктивным.

29 марта ГАО «Латвияс дзелзцельш» получило заключение Центрального агентства финансов и договоров о поддержке проекта, его подачи в Министерство финансов и дальнейшего продвижения в Еврокомиссию.

Электрификация железнодорожной сети - крупнейший латвийский проект, софинансируемый из фондов ЕС. В его рамках планируется реконструировать и модернизировать железнодорожную инфраструктуру на протяжении 300 км с целью сократить выбросы углекислого газа при железнодорожных перевозках с 225,126 тыс. до 180 тыс. тонн в год. Планируется также, что реализация проекта обеспечит конкурентоспособность Латвии в грузоперевозках, снижение энергозависимости от импортируемого топлива и сокращение транспортных расходов.

Делегация комитета бюджетного контроля ЕП 3-4 апреля находилась в Латвии для ознакомления с некоторыми софинансируемыми из фондов ЕС проектами.

Как сообщалось, 17 января правительство поддержало дальнейшее продвижение проекта электрификации железной дороги. Решено, что проект начнется в направлении Риги. В первую очередь будут электрифицированы линии Даугавпилс-Крустпилс-Рига (Шкиротава) и Резекне-Крустпилс-Рига (Шкиротава). Приблизительные расходы первого этапа - 519 млн евро.