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Видео: в Стамбуле загорелась больница

Korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

В исследовательско-образовательной больнице Таксим в Стамбуле вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали пациентов и посетителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал NTV.

Огонь охватил несколько этажей больницы. Здания в непосредственной близости от пожара также были эвакуированы.

Предварительно установлено, что пострадавших при пожаре нет. На месте работают пожарные, огонь взят под контроль.

Местные СМИ сообщили, что пожар начался на крыше больницы и быстро распространился по внешней облицовке здания.

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