Скрипаль отказалась от помощи посольства РФ

Вышедшая из комы дочь экс-двойного агента Сергея Скрипаля Юлия отказалась от предложенной помощи со стороны посольства Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает Reuters.

Указывается, что Юлии Скрипаль была предложена консульская помощь России, но она отказалась ею воспользоваться.

«Мы передали Скрипаль предложение посольства России в консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но сегодня она этого не сделала», - сказали в МИД Британии.

Отметим, Британские спецслужбы полагают, что смогли вычислить место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.