Четверг, 5 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Скрипаль отказалась от помощи посольства РФ

Korrespondent.net
Полиция дежурит у дома Сергея Скрипаля | Фото: FRANK AUGSTEIN / TT NYHETSBYRÅN

Вышедшая из комы дочь экс-двойного агента Сергея Скрипаля Юлия отказалась от предложенной помощи со стороны посольства Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает Reuters.

Указывается, что Юлии Скрипаль была предложена консульская помощь России, но она отказалась ею воспользоваться.

«Мы передали Скрипаль предложение посольства России в консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но сегодня она этого не сделала», - сказали в МИД Британии.

Отметим, Британские спецслужбы полагают, что смогли вычислить место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

0 Комментарии