Суд в Германии постановил освободить Пучдемона под залог

В Германии суд пришел к выводу, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может быть отпущен из-под стражи под залог в 75 тысяч евро до принятия окончательного решения о его экстрадиции в Испанию, передает DW.

При этом суд постановил, что обвинения в адрес Пучдемона в подстрекательстве к мятежу в связи с проведением референдума о независимости региона от Мадрида не являются достаточным основанием для его передачи испанскому правосудию, уточняет агентство Reuters.

Журналисты подтверждают, что суд санкционировал освобождение Пучдемона до тех пор, пока не будет принято окончательное решение о его экстрадиции. При этом отмечается, что именно обвинения в коррупции, а не в подготовке мятежа могут стать причиной выдворения Пучдемона.

В это же время немецкий суд не поверил в то, что Пучдемона по возвращении на родину ждет уголовное преследование из-за его политической деятельности.

Ранее ходатайство в суд подали представители прокуратуры федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Они заявили, что просьба Испании о выдаче Пучдемона является законной, так как вменяемые ему обвинения включают проведение антиконституционного референдума, следствием которого могли стать массовые волнения.

Представители прокуратуры также просили Высший областной суд оставить Пучдемона под стражей до принятия решения об экстрадиции, поскольку существует опасность, что он попытается сбежать.

Пучдемон был задержан в Германии 25 марта. Он возвращался из Финляндии, где находился по приглашению депутата местного парламента Микко Кярна, в Бельгию, где укрылся после бегства из Испании.

Через день после прибытия Пучдемона в Финляндию испанский суд повторно выписал Европейский ордер на арест опального политика. Пучдемон успел покинуть Финляндию прежде, чем местные власти успели его арестовать, но в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии его задержал полицейский патруль. По данным агентства Reuters, политик был помещен в центр заключения в северном немецком городе Ноймюнстер.