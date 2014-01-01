В Швеции подожгли посольство Португалии: 14 пострадавших

В центре Стокгольма неизвестный мужчина устроил поджог в посольстве Португалии в Швеции. В результате инцидента пострадали 14 человек, сообщает The Local в четверг, 5 апреля.

«Четырнадцать человек получили незначительные повреждения в результате пожара в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Сильва сообщил, что пожар был «изолированным актом», который совершил посетитель посольства, и не связан с терроризмом.

По его словам, в посольство пришел 50-летний мужчина, который бессвязно говорил на испанском и английском языках о неких проблемах торговли людьми в Португалии.

«Он требовал поговорить с лицом, ответственным за консульский сектор посольства, но до начала разговора он устроил пожар и сбежал», – сказал министр.

Мужчина скрылся с места преступления, однако позже полиции удалось задержать его.