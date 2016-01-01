США объявят о новых санкциях против «российской элиты»

Вашингтон в пятницу, 6 апреля, введет новые санкции против ряда россиян. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Вашингтон в пятницу, 6 апреля, введет новые санкции против ряда россиян. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Администрация Трампа решила ввести санкции против некоторых представителей российской правящей элиты. Ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента Путина», — пишет издание, уточняя, что таким образом Белый дом выполнит данное Конгрессу обещание о карательных мерах за якобы вмешательство Москвы в выборы президента США в 2016 году.

Газета резюмирует, что новые санкции, вероятно, будут способствовать росту дипломатической напряженности между Западом и Москвой, особенно в свете обвинений России в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

5 апреля агентство Bloombergвыяснило, что Администрация Трампанамерена ввести санкции в отношении «не слишком большого числа» россиян — целями станут шесть-десять так называемых российских олигархов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России уже давно нет олигархов. Он отметил, что жалоб от представителей крупного бизнеса на возможное включение в черный список Вашингтона не поступало.

В конце января Министерство финансов США представило американскому Конгрессу «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек, в основном члены правительства и руководители прочих государственных структур. Доклад не означал введение санкций.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Дональду Трампу победить на выборах. Москва все обвинения последовательно опровергала.