Что стало с домашними животными Скрипаля

Морские свинки и кот, жившие в доме Сергея Скрипаля в Солсбери, погибли. Об этом газете The Mirror рассказал представитель департамента окружающей среды Великобритании.

Уточняется, что грызуны умерли от обезвоживания, поскольку несколько дней дом был опечатан. Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии стресса и отправили на проверку лабораторию химического оружия Портон-Даун. В итоге ветеринар решил его усыпить, чтобы облегчить страдания животного.

Трупы животных были оперативно кремированы из опасений, что они могли быть заражены нервно-паралитическим веществом «Новичок»,

в разработке и применении которого Лондон обвинил Москву, Россия отрицает все обвинения.

4 апреля официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена отсутствием информации о судьбе домашних животных бывшего полковника ГРУ. Она пояснила, что информация о судьбе зверей могла бы помочь расследованию: в случае, если шпион был отравлен у себя дома, питомцы также должны были бы пострадать от нервно-паралитического токсина.

3 апреля специалисты химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании заявили, что не смогли установить происхождение яда, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.