Трамп отправит на границу с Мексикой до 4 тысяч гвардейцев

Национальные гвардейцы, судя по всему, останутся на границе до тех пор, пока США не построят там обещанную пограничную стену. Стоимость миссии пока не подсчитана.

Президент США Дональд Трамп конкретизировал планы, касающиеся размещения национальных гвардейцев на границе с Мексикой. На южной границе США будут размещены от двух до четырех тысяч гвардейцев, сообщил президент в четверг, 5 апреля. Он отметил, что большая часть из них, по всей видимости, останется там до тех пор, пока он не построит на границе с Мексикой обещанную стену.

Отправка нацгвардейцев на границу с Мексикой вызвала вопросы о финансировании данной операции. Пентагон не смог ответить на вопрос об источнике денег на реализацию плана. Трамп признал, что Белый дом пока не подготовил финансовую смету.

Нацгвардейцев отправляли на границу и до Трампа

Это уже не первый случай, когда американский президент отправляет гвардейцев на границу с Мексикой для поддержки погранслужбы. В мае 2010 года при Бараке Обаме на американо-мексиканской границе были размещены 1200 национальных гвардейцев, а при Джордже Буше-младшем - шесть тысяч.

Федеральный закон запрещает американским войскам осуществлять полицейские функции для обеспечения общественного порядка в США. Национальная гвардия - резерв вооруженных сил - является исключением из этого правила, когда она действует по поручению губернатора штата.