Великобритания ввела налог для жирных

В Великобритании 6 апреля вступил в силу так называемый налог на сахар, с помощью которого предполагается сократить выпуск сладких напитков, которые приводят к ожирению. Об этом сообщается на сайте британского Минфина.

Сбор будет действовать в отношении сладких безалкогольных напитков, если в них содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров жидкости. Если содержание сахара превышает восемь граммов, придется заплатить повышенный налог.

«Производители, которые не перестроятся, будут платить налог, совокупный размер которого, как ожидается, составит до 240 миллионов фунтов (335,8 миллиона долларов — прим. Ред.) ежегодно», — сообщили в британском Минфине.

Меры направлены в первую очередь на предотвращение ожирения у детей. Собранные деньги пойдут на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания у школьников.

Об инициативе стало известно еще в марте 2016 года. После этого более половины производителей напитков снизили содержание сахара в своей продукции. В министерстве финансов страны подсчитали, что сокращение объема потребления сахара в напитках будет на уровне 45 миллионов килограммов в год.