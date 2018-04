Волосы Трампа вновь стали поводом для обсуждений

Волосы президента США Дональда Трампа в очередной раз привлекли к себе внимание. Телеканал Fox News опубликовал видео, в котором политик поднимается на борт самолета. При этом его волосы сильно развеваются на ветру, что выглядит довольно курьезно.

Известно, что прическа Трампа уже неоднократно становилась предметом обсуждений и интернет-мемов.

«Волосы (Дональда Трампа - ред.) пытаются высвободиться и обрести собственную жизнь. Посмотрите на эту борьбу», - комментирует видеосюжет издание The Mashable.

watching his hair blow in the wind is honestly hypnotic pic.twitter.com/k82Kl37Ejq— David Mack (@davidmackau) 5 апреля 2018 г.