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В Италии в море упал вертолет ВМС, есть жертвы

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Операция по спасению началась сразу после аварии, спасти удалось четырех членов экипажа, один погиб. По факту аварии проводится расследование.

В Средиземном море потерпел крушение вертолет ВМС Италии, принимавший участие в операции Sea Safe. Как сообщает агентство ANSA, вертолет SH 212 поднялся в воздух в ночь на 6 апреля с борта военного корабля Borsini с пятью людьми на борту для проведения ночных тренировок.

Во время полета над морем он по неизвестным причинам упал в воду.

Операция по спасению началась сразу после аварии, спасти удалось четырех членов экипажа, один погиб. По факту аварии проводится расследование, которое должно установить причины случившегося.

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