Спасательная операция на льду Чудского озера успешно завершена

Спасательная операция департамента полиции и погранохраны (PPA) на Чудском озере, где из-за трещины на льду оказались в ловушке десятки рыбаков, успешно завершена.

«Сегодня в 16.10 успешно завершилась спасательная операция на Чудском озере, где из-за возникшей около полудня трещины во льду рыбаки оказались в ловушке на озере», - сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры PPA Керли Вирк.

«Спасательная операция прошла успешно, несмотря на внезапно изменившиеся ледовые условия и крупную трещину ничьей жизни не угрожала непосредственная опасность. В сотрудничестве пограничников и местных рыбаков нуждавшихся в помощи людей удалось доставить на берег», - сообщил в пресс-релизе глава Муствеэского кордона PPA Ялмар Эрнитс.

Он отметил, что трещина быстро росла, поэтому время играло важную роль в спасательной операции. «В срочной помощи одновременно нуждалось более ста рыбаков, для доставки на берег которых мы использовали всю имеющуюся технику. Если пограничники доставили на берег 110 рыбаков, то местные жители доставили ориентировочно еще около полусотни человек, оказавшихся в ловушке на озере», - сказал он.

В прошедшей в пятницу спасательной операции в том числе задействовали наблюдательный самолет PPA. На помощь погранохране пришли местные рыбаки, которые также помогли вернуть на берег оказавшихся в ловушке на льду рыбаков и их технику.

Для защиты людей и предотвращения несчастных случаев с 7 апреля запрещен выход на Чудско-Псковское озера на любых видах транспорта и пешком.