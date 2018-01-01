Новым правительством Меркель довольны менее трети немцев

С одобрением к четвертому правительству Германии во главе с Ангелой Меркель, сформированного в марте 2018 года, относятся лишь 32% жителей ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ARD и издания Die Welt, и опубликованные в пятницу, 6 апреля.

Согласно опросу, 64% немцев новым правительством недовольны или «скорее недовольны».

Для сравнения, в сентябре 2017 года с одобрением к правительству относился 51% жителей Германии. За полгода этот показатель уменьшился на 19%.

При этом Меркель остается самой популярной фигурой в своем кабинете.

Хорошим канцлером ее считают 57% опрошенных, что, впрочем, на 18% меньше, чем в сентябре 2017 года.

На втором месте по популярности министр экономики Петер Альтмайер: 55% жителей Германии считают его хорошим главой экономического ведомства.

Кроме того, согласно опросу, большинство жителей ФРГ считают, что немецкое общество разделено. 83% опрошенных называют серьезной проблемой разделение на богатых и бедных. 76% считают, что в немецком обществе недостаточно развита толерантность к чужому мнению. 67% видят проблему в различиях между исламом и другими религиями.