Вышел новый черный список США: в нем Дерипаска, глава «Газпром» Миллер и другие

Минфин США опубликовал на своем сайте новый санкционный список. В нем - 26 фамилий (24 россиянина и два иностранных гражданина).

В начале списка указано, что его введение связано с событиями на Украине и в Сирии. При этом в отдельном заявлении Минфин США сообщил, что новый черный список вводится в связи со «злономеренными действиями» Москвы, направленными на подрыв западных демократий, передает Reuters.

В перечень включили миллиардера Олега Дериспаку, главу «Газпрома» Алексея Миллера, бизнесмена (и предполагаемого зятя президента Владимира Путина) Кирилла Шамалова, сенатора Сулеймана Керимова.

Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Также в список включили 15 юридических лиц.

Полный санкционный список на сайте Минфина США

Как говорится в опубликованном на сайте ведомства пояснении, фигуранты списка получают выгоду от злонамеренных действий правительства РФ по всему земному шару, и потому американская администрация приняла решение распространить на них ограничительные меры.

«Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит, - отметил глава Минфина США Стивен Мнучин. - Российское правительство вовлечено в целый ряд скверных действий по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на востоке Украины, материальную поддержку режима Асада и поддержку оружием, которая позволяет ему бомбить собственных граждан, попытки подорвать западные демократии и враждебную киберактивность».