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Назвали причину пожара в ТЦ «Персей» в Москве

Gazeta.ru
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Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Наиболее вероятной причиной в торговом центре «Персей» в Москве могла стать неисправность приборов освещения, передает РИА «Новости» заявление начальника столичного главка МЧС Ильи Денисова.

«Устанавливается причина. Но большая вероятность того, что это неисправность приборов освещения», — сказал он.

Ранее источник сообщил, что пожар в московском ТЦ «Персей» вызвало короткое замыкание, которое случилось после перегрузки сетей.

В результате пожара погиб один человек, еще шестеро получили ранения. СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».

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