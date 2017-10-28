Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 году

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) сообщило о результатах голосования, по итогам которого самой красивой купюрой, выпущенной в мире в 2017 году, были признаны 10 швейцарских франков. Новая банкнота была выпущена в обращение в 2017 году и стала третьей в девятой серии банкнот, вводимых Национальным банком Швейцарии. Ранее швейцарский ЦБ выпустил банкноты в 20 и 50 франков (последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года).
Как и остальные банкноты серии, 10 франков образца 2017 года призваны отразить многогранность Швейцарии и, в отличие от ранее выпущенных, указывают на организаторские таланты жителей страны, в частности, на их умение грамотно использовать свое время. На лицевой стороне банкноты эту способность символизируют руки с управляющей временем дирижерской палочкой, а на оборотной — механизм швейцарских часов и Готардский железнодорожный тоннель, сокративший время трансальпийского путешествия из Швейцарии в Италию.
Et la voila 😊. Apres le billet de 50 et de 20 #nouveaubilletde20chf ...ce matin a la Poste j'ai eu le nouveau, le tout frais billet de 10 👍. Je le trouve beau, franchement, et il est bien sorti ..en automne ☺. ✅ le temps est l'element principal ✅ l'horloge correspond a l'un "des produits de qualite suisse les pkus connus au monde" ✅ le tunnel "symbole de l'ingenierie helvetique". En 2018 on aura des nouveaux billets de 200, de 1000 et de 100. Trop hate de voir 😏 Et vous? Vous trouvez comment ce billet de 10? ⤵⤵⤵ En russe dans le commentaire #nouveaubilletde10suisse #lefrancsuisse #lasuisse #suisse #10chf #automne #tesdegeneve #lautomnepartout #geneve #geneva #mageneve #мояженева #швейцария #новаякюпюра10франков #национальныйбанкшвейцарии
В сообщении IBNS подчеркивается, что борьба за звание самой красивой банкноты в этом году проходила в условиях небывало острой конкуренции и отрыв кандидата от Швейцарии от конкурентов по итогам голосования оказался как никогда мал. Главными конкурентами 10 франков в IBNS назвали выпущенную Королевским банком Шотландии (RBS) банкноту в 10 шотландских фунтов с портретом жившей в XIX веке математика и астронома Мэри Сомервилль.