Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 году

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) сообщило о результатах голосования, по итогам которого самой красивой купюрой, выпущенной в мире в 2017 году, были признаны 10 швейцарских франков. Новая банкнота была выпущена в обращение в 2017 году и стала третьей в девятой серии банкнот, вводимых Национальным банком Швейцарии. Ранее швейцарский ЦБ выпустил банкноты в 20 и 50 франков (последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года).

Как и остальные банкноты серии, 10 франков образца 2017 года призваны отразить многогранность Швейцарии и, в отличие от ранее выпущенных, указывают на организаторские таланты жителей страны, в частности, на их умение грамотно использовать свое время. На лицевой стороне банкноты эту способность символизируют руки с управляющей временем дирижерской палочкой, а на оборотной — механизм швейцарских часов и Готардский железнодорожный тоннель, сокративший время трансальпийского путешествия из Швейцарии в Италию.

В сообщении IBNS подчеркивается, что борьба за звание самой красивой банкноты в этом году проходила в условиях небывало острой конкуренции и отрыв кандидата от Швейцарии от конкурентов по итогам голосования оказался как никогда мал. Главными конкурентами 10 франков в IBNS назвали выпущенную Королевским банком Шотландии (RBS) банкноту в 10 шотландских фунтов с портретом жившей в XIX веке математика и астронома Мэри Сомервилль.