Серия нападений в Лондоне: пострадали еще 6 подростков

На протяжении последних недель в столице Великобритании Лондоне наблюдается волна насилия, в которой страдают подростки. В ночь на пятницу произошла очередная кровавая ночь - в четырех разных нападениях, произошедших в течение 90 минут, на улицах Лондона были ранены шесть подростков, сообщила газета The Independent.

Все шестеро доставлены в больницу, самому младшему из пострадавших всего 13 лет.

Реакцией на возросшее насилие над молодежью стал протест жителей северной части Лондона, которые вышли на улицу с требованием более активных действий со стороны властей для предотвращения насилия на улицах города.

Власти района Хакни высказали мнение, что в последнее время насилие приобрело невиданный масштаб и не ожидается, что кровопролитие в ближайшее время уменьшится.

Прозвучало мнение, что увеличение преступлений в городе главным образом связано со сведением счетов между различными бандами, распространяющими наркотики. Эксперты отмечают, что в бандах «работают» и подростки.

В первые четыре дня апреля в Лондоне были убиты три подростка. С начала года в Лондоне зарегистрированы 55 убийств.

Ситуацию осложняет факт, что за последние семь лет было сокращено финансирование лондонской полиции на 700 миллионов фунтов стерлингов и в ближайшие три года объем финансирования уменьшат еще на 300 миллионов фунтов стерлингов.