В Эстонии спасатели достали из воды автомобиль, съехавший с обрыва

Спасатели достали из воды выехавший с обрыва на полуострове Пакри автомобиль, людей в автомобиле и море не нашли.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, автомобиль достали из моря около 12.56, ни в море, ни в автомобиле людей не нашли. Полиция устанавливает личность владельца автомобиля и выясняет, находились ли люди в выехавшем в море автомобиле, добавил он.

Вскоре после полуночи в центр тревоги поступило сообщение, что вблизи маяка Пакри автомобиль съехал в море с плитнякового берегового обрыва. По словам очевидцев, автомобиль двигался со стороны Палдиски, у маяка он выехал с трассы и въехал с обрыва в море.

FOTO: Mihkel Maripuu / PM

Ночью на сообщение отреагировали полиция, спасательный департамент и скорая помощь. Погода была неблагоприятной — дул сильный ветер и стоял плотный туман, поэтому вертолету и спасателям было слишком опасно приземлиться на берегу. Высокий обрыв и труднопроходимый берег не позволили спасателям спуститься на веревках. Было решено продолжить спасательные работы утром.

FOTO: Mihkel Maripuu / PM

Около 10 часов утра в пятницу на место прибыло судно PPA Kindral Kurvits с водолазами. Водолазы погрузились к отплывшему на 15 метров от берега автомобилю и обнаружили, что его правая дверь со стороны пассажирского места рядом с водителем открыта.

FOTO: Mihkel Maripuu / PM

На данный момент нет информации о находившихся в автомобиле людях. На берегу водолазы обнаружили собаку, которая жива. Пока неизвестно, связана ли она с происшествием. Собаку доставят к ветеринару и если у нее обнаружат чип, с его помощью можно будет установить личность владельца.

На автомобиле отсутствуют регистрационные знаки.