Прокурор Германии под залог выпустил Пучдемона из тюрьмы

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер под залог в 75 тысяч евро, сообщили euronews.com. Испания требует экстрадиции Пучдемона, которого на родине обвиняют в подстрекательстве к мятежу после попыток добиться независимости Каталонии и растрате.

Ранее newsru.com сообщал, что суд санкционировал освобождение Пучдемона до тех пор, пока не будет принято окончательное решение о его экстрадиции. При этом отмечается, что именно обвинения в коррупции, а не в подготовке мятежа могут стать причиной выдворения Пучдемона.

Пучдемон был задержан в Германии 25 марта. Он возвращался из Финляндии, где находился по приглашению депутата местного парламента Микко Кярна, в Бельгию, где укрылся после бегства из Испании.