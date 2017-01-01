В Москве женщина пыталась продать своего сына Илью-Люцифера

В Москве 33-летняя жительница Казахстана пыталась продать своего годовалого сына Илью-Люцифера за 20 тыс. долларов. Как рассказали Znak.com в пресс-службе ответственных структур по Москве, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

В скором времени в отношении женщины будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, жительница Алма-Аты не позднее декабря 2017 года разместила в социальной сети объявление о том, что ищет приемных родителей для своего сына. Однако женщина также отметила, что за передачу малыша ей нужна материальная компенсация от усыновителей в размере 20 тыс. долларов.

Объявление жительницы Казахстана заметили оперативники ГУ МВД по Москве, которые решили инсценировать покупку ребенка, чтобы задержать злоумышленницу. Так, ничего не подозревающая женщина пригласила усыновителей к себе в квартиру на улицу Большая Тульская, где написала отказ от сына и отдала его покупателям.

Затем оперативники отправились с женщиной в отделение Сбербанка на той же улице, чтобы передать ей вознаграждение. Там же оперативники и произвели процедуру задержания.

Сейчас силовики намерены направить запрос о правовой помощи в Казахстан, чтобы найти родственников подозреваемой в торговле людьми, а также биологического отца малыша.