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Норвежцы испугались звука сирены, подумав о начале войны с Россией

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Жители норвежского города Вадсе, который находится недалеко от границы с Россией, услышали сирену и подумали о том, что началась война, сообщает NRK.

Сигнал тревоги начал звучать вечером 6 апреля, его смогли выключить через пятнадцать минут. В течение этого времени жители были обеспокоены, многие из них при звуке серены подумали о «восточном соседе».

По данным полиции, некоторые предполагали, что началась война.

Напомним, ранее командующий морской пехотой США генерал Роберт Неллер призвал своих подчиненных на военной базе в Норвегии быть готовыми к войне с Россией.

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