Forbes: российские бизнесмены потеряли более 1,2 млрд долларов после новых санкций

В день, когда Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях, включив в черный список высокопоставленных российских чиновников, олигархов и отечественные компании, богатейшие люди РФ потеряли более 1,2 млрд долларов. За экономическими потерями россиян из-за санкций в режиме реального времени следит Forbes.

Издание, в частности, отмечает стремительное снижение состояния миллиардера Олега Дерипаски. По данным на 18:00 по московскому времени, оно сократилось на 957 млн долларов до отметки в 5,3 млрд долларов. Журналисты объяснили это резким падением на фоне санкций акций En+ на Лондонской бирже на 20%.

Кроме того, от попадания под новые ограничительные меры значительно пострадали активы еще двух российских бизнесменов, фигурирующих в списке самых богатых людей страны по версии Forbes. Так, состояние Сулеймана Керимова сократилось на 244 млн долларов, а Виктора Вексельберга - на 41 млн долларов.

В то же время благосостояние Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова фактически не изменилось. Включенные в черный список Владимир Богданов и Андрей Скоч за 6 апреля и вовсе заработали 1 млн и 8 млн долларов соответственно.

Ранее в Минпромторге РФ пообещали усилить поддержку компаний, которые попали в новый санкционный список США. Там также предупредили, что в отношении российских компаний, которые откажутся работать с санкционными предприятиями, будут применяться административные наказания.

Всего в новом списке американского Минфина - 26 фамилий (24 россиянина и два иностранных гражданина). Кроме того, в список попали 15 юридических лиц (14 российских и одна иностранная компания). Все их активы в США будут заморожены, а гражданам США отныне запрещено вступать с фигурантами санкционного списка в какие-либо деловые отношения.

Помимо вышеперечисленных бизнесменов в черный список Минфина США также внесли главу «Газпрома» Алексея Миллера и предполагаемого зятя президента РФ Кирилла Шамалова.

Под санкции попали также министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.





