В Канаде разбился автобус с хоккейной командой, 14 жертв

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе – погибли не менее 14 человек. Как сообщают местные СМИ, еще 14 человек получили травмы, состояние трех пострадавших оценивается как критическое.

Авария произошла в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру. В автобусе, который вез спортсменов на соревнования, находились 28 человек.

Власти пока не называют точного количества погибших и пострадавших.

Возраст хоккеистов не превышает 20 лет.

Президент команды Кевин Гарингер также выразил свои соболезнования в официальном заявлении.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018

«Наша семья «Бронкос» пребывает в шоке, пытаясь справиться с этой невероятной потерей», - указал Гарингер.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии. Информация о состоянии водителя грузовика пока также не поступала.