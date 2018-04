В Канаде разбился автобус с хоккейной командой, 14 жертв

Авария произошла в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру. В автобусе, который вез спортсменов на соревнования, находились 28 человек.

Власти пока не называют точного количества погибших и пострадавших.

Возраст хоккеистов не превышает 20 лет.

Президент команды Кевин Гарингер также выразил свои соболезнования в официальном заявлении.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018