Air France из-за забастовки отменила треть рейсов

Причиной забастовки стало требование сотрудников повысить зарплаты.

Отмечается, что субботняя забастовка сказалась как на внутренних, так и на международных рейсах. В частности, в аэропорту Шарль де Голль и Орли отменена четверть рейсов.

Это уже пятая забастовка работников AirFranceс февраля, и количество отмененных рейсов каждый раз растет.

На этой неделе профсоюзы объявили новые забастовки, и во вторник забастовка AirFrance совпала с национальной забастовкой железнодорожников.

Профсоюзы AirFranceтребуют повышения зарплат на 6% после того как они были заморожены в течение нескольких лет. Тем временем, Air France готова к повышению лишь на 1%.