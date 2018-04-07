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В Германии грузовик въехал в толпу людей

NEWSru.com
Иллюстративное фото | Фото: - / DPA

В центре германского города Мюнстер минивэн врезался в толпу людей. Есть погибшие, много раненых. Полиция сообщила о крупномасштабной операции, просит по возможности избегать центра города, передает DW. В Twitter региональной полиции просят избегать спекуляций. Пока нет данных о том, было ли произошедшее терактом.

По данным СМИ, автомобиль въехал в группу сидевших людей. Судя по фото, это был минивэн темного цвета.

На кадрах, снятых с верхнего этажа дома по соседству, видно, что автомобиль наехал на посетителей уличного кафе, разбрасывая в разные стороны столики и стулья.

По данным газеты Rheinische Post, погибли три человека, около 30 получили ранения. Эти данные пока не подтверждены.

В хронике с места ЧП Rheinische Post сообщает, что полицейские ищут поблизости взрывчатку.

Также газета не исключает, что большое число полицейских в центре города может быть связано с поисками второго злоумышленника.

Кроме того, представитель полиции подтвердил газете наличие жертв, выразив соболезнования близким. Число погибших он не уточнил.

Предполагаемый преступник покончил с собой еще на месте происшествия, сообщил Reuters представитель полиции. Собеседник агентства подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.


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