В Германии грузовик въехал в толпу людей

В центре германского города Мюнстер минивэн врезался в толпу людей. Есть погибшие, много раненых. Полиция сообщила о крупномасштабной операции, просит по возможности избегать центра города, передает DW. В Twitter региональной полиции просят избегать спекуляций. Пока нет данных о том, было ли произошедшее терактом.

По данным СМИ, автомобиль въехал в группу сидевших людей. Судя по фото, это был минивэн темного цвета.

На кадрах, снятых с верхнего этажа дома по соседству, видно, что автомобиль наехал на посетителей уличного кафе, разбрасывая в разные стороны столики и стулья.

#BREAKING NEWS: A new photo from the scene in #Muenster, Germany shows a large number of ambulances and police around the area of where the incident happened. pic.twitter.com/ZhsOs5dK2q— NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) April 7, 2018

По данным газеты Rheinische Post, погибли три человека, около 30 получили ранения. Эти данные пока не подтверждены.

В хронике с места ЧП Rheinische Post сообщает, что полицейские ищут поблизости взрывчатку.

Также газета не исключает, что большое число полицейских в центре города может быть связано с поисками второго злоумышленника.

🔴 In der Altstadt von #Münster ist ein Fahrer in eine Menschengruppe am #Kiepenkerl gerast. Die #Polizei bestätigt Tote und Verletzte. Im Moment noch nicht klar, ob es ein Anschlag war - 17:00 Uhr 🔵 pic.twitter.com/KG9QGGLmQj— SoliDavidwache (@SoliDavidwache) April 7, 2018

Кроме того, представитель полиции подтвердил газете наличие жертв, выразив соболезнования близким. Число погибших он не уточнил.



Предполагаемый преступник покончил с собой еще на месте происшествия, сообщил Reuters представитель полиции. Собеседник агентства подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.





