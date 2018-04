В Германии грузовик въехал в толпу людей

По данным СМИ, автомобиль въехал в группу сидевших людей. Судя по фото, это был минивэн темного цвета.

На кадрах, снятых с верхнего этажа дома по соседству, видно, что автомобиль наехал на посетителей уличного кафе, разбрасывая в разные стороны столики и стулья.

#BREAKING NEWS: A new photo from the scene in #Muenster, Germany shows a large number of ambulances and police around the area of where the incident happened. pic.twitter.com/ZhsOs5dK2q— NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) April 7, 2018