Посол России в Лондоне личной нотой просит встречи с Борисом Джонсоном

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту», - цитирует сообщение агентства.

Сейчас посольство не может дать «удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с британским МИД, но надеется на конструктивный ответ и рассчитывает на организацию встречи в самое ближайшее время. Пока ответ от Форин-офиса не поступил.

Инцидентом в Солсбери дипломаты называют отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным британских следователей, использовалось для этого разработанное в СССР отравляющее вещество «Новичок».

Россия причастность к этому категорически отрицает.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, позже в знак солидарности то же самое сделали более половины стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Австралия, Украина и еще несколько государств. Россия ответила зеркальными мерами.

В конце прошлой недели стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя, а через несколько дней она выступила с заявлением, сообщив, что чувствует себя все лучше и лучше. По словам врачей, Сергей Скрипаль тоже вышел из критического состояния и идет на поправку.





