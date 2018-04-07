Суббота, 7 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Наезд грузовика на толпу: Подозревают немца с психическими отклонениями

NEWSru.com
  • Фото
  • Фото
Фото: Ekrānšaviņš

В наезде на посетителей кафе в Мюнстере подозревают гражданина Германии с психическими отклонениями. SZ сообщает, что у полиции нет данных о его связях с террористами. В его доме проходит обыск.

По данным на 20:00 по латвийскому времени, в результате наезда на людей на улице в центре Мюнстера погибли три человека, около 30 пострадали. Шестеро госпитализированы в критическом состоянии. Мужчина, совершивший наезд, убил себя на месте происшествия.

SZ со ссылкой на источники в полиции утверждает, что нападение совершил гражданин ФРГ с психическими отклонениями - некто Йенс Р. 1969 года рождения. Речи о теракте с исламистской подоплекой не идет, отметило издание со ссылкой на собственные источники в полиции. Эти данные также подтвердили телеканалы NDR и WDR.

Газета Rheinische Post, источники которой ранее указывали на высокую вероятность теракта, пишет, что ясности в причинах произошедшего нет.

В субботу во второй половине дня водитель минивэна протаранил столики уличного кафе в центре Мюнстера - города на западе Германии в земле Северный Рейн - Вестфалия. Поступали данные о поиске двух сообщников злоумышленника или взрывчатки, но полиция это опровергла.


0 Комментарии