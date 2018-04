Наезд грузовика на толпу: Подозревают немца с психическими отклонениями

По данным на 20:00 по латвийскому времени, в результате наезда на людей на улице в центре Мюнстера погибли три человека, около 30 пострадали. Шестеро госпитализированы в критическом состоянии. Мужчина, совершивший наезд, убил себя на месте происшествия.

SZ со ссылкой на источники в полиции утверждает, что нападение совершил гражданин ФРГ с психическими отклонениями - некто Йенс Р. 1969 года рождения. Речи о теракте с исламистской подоплекой не идет, отметило издание со ссылкой на собственные источники в полиции. Эти данные также подтвердили телеканалы NDR и WDR.

Additional photos emerge from scene where driver rammed vehicle into restaurant Grosser Kiepenkerl, in Munster, Germany - leaving three dead and more than 30 injured. pic.twitter.com/OLUbYhsdNI— Josh Caplan (@joshdcaplan) April 7, 2018