Названы возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына

США и КНДР проводят секретные переговоры о подготовке встречи между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Переговоры курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео. Сообщается, что представители разведслужб уже встречались в третьей стране. Директору ЦРУ также предстоит провести переговоры с его коллегой из Северной Кореи — главой Генерального разведывательного бюро.

Однако место предстоящей встречи лидеров пока не определено. Северокорейцы настаивают на проведении саммита в своей столице — Пхеньяне. Другим возможным местом встречи называется столица Монголии Улан-Батор. «Когда место встречи будет определено и назначена дата, повестка будет обсуждаться более предметно», — передает CNN.

В конце марта Ким Чен Ын посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Северокорейский лидер заверил, что готов к диалогу с США и последовательно выступает за денуклеаризацию полуострова.

Первые сообщения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына появились в начале марта. Тогда южнокорейский чиновник передал президенту США послание от лидера КНДР, в котором содержалось в том числе предложение провести совместную встречу. Белый дом приглашение принял.