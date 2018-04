В Босфоре танкер врезался в исторический особняк на берегу

ЧП произошло в субботу днем. Танкер потерял управление недалеко от моста Мехмеда Фатиха (Завоевателя) и направился к берегу. Там он врезался в красный деревянный особняк середины XVIII века - поместье Hekimbasi Salih Efendi, которое до инцидента сдавалось для проведения концертов, свадеб и других торжественных мероприятий.

Historic Hekimbaşı Salihefendi mansion heavily damaged. Malta flag Vitaspirit likely getting towed to Büyükdere for legal procedure. pic.twitter.com/wMGo8Xf7jk— Yörük Işık (@YorukIsik) April 7, 2018