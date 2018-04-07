В Босфоре танкер врезался в исторический особняк на берегу

В Босфоре танкер с заклинившим рулем встал поперек пролива и врезался в исторический особняк на берегу, передает Reuters. На кадрах CNN Turk видно, что удар носовой части 225-метрового танкера Vitaspirit пришелся по второму и третьему этажам здания, которые были почти полностью уничтожены.

ЧП произошло в субботу днем. Танкер потерял управление недалеко от моста Мехмеда Фатиха (Завоевателя) и направился к берегу. Там он врезался в красный деревянный особняк середины XVIII века - поместье Hekimbasi Salih Efendi, которое до инцидента сдавалось для проведения концертов, свадеб и других торжественных мероприятий.

Historic Hekimbaşı Salihefendi mansion heavily damaged. Malta flag Vitaspirit likely getting towed to Büyükdere for legal procedure. pic.twitter.com/wMGo8Xf7jk— Yörük Işık (@YorukIsik) April 7, 2018

Момент инцидента удалось во всех деталях заснять споттерам на берегах Босфора. По неофициальным данным, Vitaspirit направлялся из России в египетский порт Александрия.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, но желающим устроить корпоратив на берегу пролива придется подыскать иное место.



