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В Босфоре танкер врезался в исторический особняк на берегу

Korrespondent.net
В Босфоре танкер врезался в исторический особняк на берегу | Фото: YORUK ISIK / REUTERS

В Босфоре танкер с заклинившим рулем встал поперек пролива и врезался в исторический особняк на берегу, передает Reuters. На кадрах CNN Turk видно, что удар носовой части 225-метрового танкера Vitaspirit пришелся по второму и третьему этажам здания, которые были почти полностью уничтожены.

ЧП произошло в субботу днем. Танкер потерял управление недалеко от моста Мехмеда Фатиха (Завоевателя) и направился к берегу. Там он врезался в красный деревянный особняк середины XVIII века - поместье Hekimbasi Salih Efendi, которое до инцидента сдавалось для проведения концертов, свадеб и других торжественных мероприятий.

Момент инцидента удалось во всех деталях заснять споттерам на берегах Босфора. По неофициальным данным, Vitaspirit направлялся из России в египетский порт Александрия.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, но желающим устроить корпоратив на берегу пролива придется подыскать иное место.

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