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В американском шоу «Saturday Night Live» Вейониса сравнили с Боратом

Русский TVNET
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Фото: Ekrānuzņēmums

Встречу президента США Дональда Трампа с президентами стран Балтии спародировали в популярном скетч-шоу «Saturday Night Live». Как обычно, американского президента изображал актер Алек Болдуин, который назвал президента Латвии Раймонда Вейониса Боратом.

Напомним, Борат - главный герой фильма «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана», роль которого исполнил Саша Борон Коэн. Борат - казахстанский журналист, путешествующий по США и встречающийся с разными людьми. На протяжении всего фильма он попадает в различные комичные ситуации.

Болдуин спародировал небрежное, незаинтересованное отношение Трампа к президентам стран Балтии. Во время речи президента Литва Дали Грибаускайте он заснул, а в конце речи сделал замечание о прическе, а на вопрос американской журналистки он попросил ответить Вейониса, которого назвал Боратом.

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