У МИД нет сведений о том, что в Мюнстере могли пострадать латвийцы

МИД не располагает информацией о том, что в результате наезда грузовика на толпу людей в немецком городе Мюнстере могли пострадать латвийцы, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

После инцидента за помощью в МИД не обращался ни один житель Латвии. Посольство Латвии в Германии также не получало информации о том, что в результате наезда могли пострадать латвийцы.

Как сообщает РИА «Новости», в субботу около 15.30 по местному времени малолитражный грузовик наехал на посетителей уличного кафе «Kiepenkerl» в историческом центре города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Погибли два человека, 20 получили ранения. Водитель грузовика покончил с собой.

«До сих пор нет сведений о возможном мотиве преступления. Следственные мероприятия ведутся по всем направлениям», - говорится в совместном заявлении городской прокуратуры и полиции.

Сообщается, что полиция Мюнстера идентифицировала личности погибших посетителей кафе: это 51-летняя женщина и мужчина 65 лет. Состояние получивших тяжелые травмы не улучшилось.