США обвинили Россию в химатаке в Сирии; РФ все отрицает

Российские военные заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в городе Дума в Восточной Гутае бомбы с хлором не соответствуют действительности, сообщает Интерфакс.

«Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», - заявили в Минобороны РФ.

Российская сторона обвинила «ряд западных стран» в попытке помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума.

«Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», - сказали в ведомстве.

Ранее в Госдепе США заявили, что если подтвердится факт нового применения химического оружия на территории Сирии, то ответственна за это будет Россия,

сообщает Reuters.

«История применения режимом (Асада - ред.) химического оружия против собственного народа не подлежит сомнению. В конечном счете Россия несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия против невинных сирийцев», - говорится в сообщении ведомства.

Госдеп выступил с заявлением на фоне сообщений о применении в Восточной Гуте химоружия, в результате которого погибли 35 мирных жителей.

Накануне, 7 апреля, вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте - город Дума.

После этого сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных правительственными силами «бомб с химвеществом», погибли 11 человек. СМИ пишут о 70 погибших.