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Трамп пригрозил России из-за химатаки в Сирии

Korrespondent.net
Фото: MANDEL NGAN / AFP

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти России, Ирана и сирийского президента Башара Асада в связи с химической атакой в Восточной Гуте. Соответствующее сообщение в воскресенье, 8 апреля, он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку «зверя» Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины», - написал Трамп.

Также он добавил, что предыдущий президент США Барак Обама недостаточно жестко решал проблему Сирии.

«Если бы президент Обама пересек красную линию, которую сам же и провел, то сирийская катастрофа давно бы закончилась. Животное Асад уже был бы частью истории», - заявил Трамп.

Ранее в Госдепе США заявили, что если подтвердится факт нового применения химического оружия на территории Сирии, то ответственна за это будет Россия.

Напомним, 7 апреля вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте - город Дума.

После этого сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных правительственными силами «бомб с химвеществом» погибли 11 человек. СМИ пишут о 70 погибших.

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