В Берлине предотвращен теракт во время полумарафона. Газета Die Welt передает, что полиция задержала шестерых мужчин, которые готовили атаку на зрителей забега с ножами.

По информации издания, главный подозреваемый «принадлежал к кругу» террориста Аниса Амри, устроившего наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У него изъяли два ножа, с помощью которых он планировал напасть на гостей спортивного мероприятия.

Собеседник в полиции заявил: «Мы еще оцениваем ситуацию. Но, по всей вероятности, это произошло в последний момент».

По данным полиции, злоумышленники собирались «отомстить» за Амри, которые застрелили итальянские полицейские через несколько дней после теракта, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что во время обыска у одного из задержанных был найден предмет, который может быть взрывчаткой. Одно из помещений, которые обыскиваются в настоящее время, уже попадало в зону внимания полиции после теракта на Рождество.

В полумарафоне принимали участие около 32 тысяч человек.