Девять членов Совбеза ООН созывают экстренное заседание в связи с химатакой в Сирии

В понедельник вечером в Нью-Йорке соберется экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Reuters со ссылкой на представителя британской миссии сообщает, что созыва заседания для обсуждения ситуации в Сирии потребовали сразу девять из 15 членов Совбеза.

Речь идет о предполагаемой химической атаке в городе Дума. Независимых данных о произошедшем там нет. Медики и работающие в Сирии мониторинговые группы говорят о 70-180 жертвах атаки, в которой обвиняют ВВС армии Башара Асада: якобы рядом с территорией больницы была сброшена бомба с хлором. В Госдепе США в «предполагаемой атаке» обвинили Россию: из-за того, что страна последовательно поддерживает Асада и, таким образом, «несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия в Сирии».

Вечером в воскресенье президент США Дональд Трамп пригрозил, что Россия и Иран «заплатят высокую цену» за поддержку Асада: «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации».

Российские МИД и Минобороны категорически отвергали обвинения о применении бомбы с хлором в Думе. В Минобороны обещали немедленно после освобождения города от экстремистов направить туда «российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений».