Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке

По военному аэродрому Т-4 (Тайфур) в сирийской провинции Хомс в понедельник, 9 апреля, нанесен массированный ракетный удар. Как сообщает агентство SANA cо ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие.

Сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет, говорится в сообщении. Сколько из них достигли своей цели, пока неизвестно.

Сирийские ПВО продолжают вести заградительный огонь по воздушным целям. По данным телеканала Al Mayadeen, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов. Как передает ТАСС, ракеты при подлете пересекли воздушное пространство Ливана.

В сообщении SANA отмечается, что удар по аэродрому предположительно был нанесен Вооруженными силами США. Между тем в Пентагоне и Белом доме отрицают причастность США к инциденту.

Напомним, сообщения поступают на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа в адрес «ответственных за химическую атаку в Сирии». Накануне Трамп заявил, что Россия «заплатит большую цену» за поддержку президента Сирии Башара Асада.

Утром в воскресенье Госдепартамент США распространил заявление о предполагаемой химатаке около больницы города Дума. По данным Вашингтона, могли погибнуть десятки людей, а осуществили химатаку военные Башара Асада. Россию в Госдепе обвиняют из-за того, что страна последовательно поддерживает Асада и, таким образом, «несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия в Сирии».