Авиакомпания отменит более 800 рейсов ввиду забастовки

Немецкая авиакомпания Lufthansa в этот вторник отменит более 800 рейсов вследствие забастовки работников, что повлияет на 90 000 авиапассажиров, передает Tarbija.

«Завтра ввиду забастовки Lufthansa должна будет отменить 800 рейсов из 1600 запланированных», — сообщает авиакомпания в связи с решением сотрудников устроить забастовку.

По данным Lufthansa, обычное авиасообщение восстановится в среду.

В руководстве компании отметили, что совершенно неприемлемо, что профсоюзы отстаивают свои интересы за счет пассажиров.