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Авиакомпания отменит более 800 рейсов ввиду забастовки

rus.postimees.ee
Фото: AXEL HEIMKEN / DPA

Немецкая авиакомпания Lufthansa в этот вторник отменит более 800 рейсов вследствие забастовки работников, что повлияет на 90 000 авиапассажиров, передает Tarbija.

«Завтра ввиду забастовки Lufthansa должна будет отменить 800 рейсов из 1600 запланированных», — сообщает авиакомпания в связи с решением сотрудников устроить забастовку.

По данным Lufthansa, обычное авиасообщение восстановится в среду.

В руководстве компании отметили, что совершенно неприемлемо, что профсоюзы отстаивают свои интересы за счет пассажиров.

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