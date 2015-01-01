В Атланте неизвестные обстреляли кортеж боксера Флойда Мейвезера

Кортеж бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера был обстрелян неизвестными в Атланте по дороге из ночного клуба, сообщает портал Atlanta Journal.

По данным полиции, три машины в три часа ночи возвращались в отель из клуба на шоссе Buford, когда другой автомобиль поравнялся с ними и из него было произведено несколько выстрелов. Нападавшие преследовали кортеж, однако ему удалось оторваться.

В результате стрельбы был ранен в ногу один из телохранителей боксера. Полиция ведет поиски нападавших.

«Мы считаем, что Мейвезер, вероятно, находился в одном из автомобилей и не был ранен. На данный момент кажется, что это была не случайная стрельба», - заявил представитель полиции Атланты.

Флойд Мейвезер-младший, не потерпевший ни одного поражения на профессиональном ринге, является самым высокооплачиваемым боксером всех времен.

За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо в мае 2015 года он заработал рекордный гонорар в истории бокса - 210 млн долларов. Однако за поединок по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Коннором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил более 300 млн.