СМИ: российские олигархи за день потеряли более $12 миллиардов

Состояния богатейших россиян в течение дня понедельника, 9 апреля, сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка. Об этом пишет журнал Forbes.

По данным СМИ, из-за новых санкций США инвесторы начали распродавать российские активы, упал рубль и индекс российской торговой системы.

За сутки состояние бизнесмена Олега Дерипаски, 23 номера списка российского Forbes, сократилось на $1,3 млрд.

Его холдинг «Русал» находится перед угрозой технического дефолта, котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%.

Столько же денег потерял партнер Дерипаски, основной акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин, который под ограничения министерства финансов США не попал.

Потери еще одного фигуранта санкционного списка Виктора Вексельберга, который владеет 26,5% акций «Русала», составили около $1 млрд.

Также, как сообщает издание, крупные финансовые потери из-за обвала рынка понесли Сулейман Керимов, Леонид Михельсон и Алексей Мордашов, а также богатейший человек России по версии Forbes Владимир Лисин.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В России обещают «спасать» свои компании от санкций США. В частности, к российским предприятиям, которые будут отказываться работать с попавшими под ограничения компаниям, применят наказания.