Химатака в Сирии: Трамп обещает скорый ответ США

Президент США Дональд Трамп осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает CNN.

Трамп подчеркнул, что ответные решения будут приняты в течение следующего дня или двух дней.

«Мы очень обеспокоены, когда такое вдруг случается, речь о человечности. Мы говорим о человечности, и нельзя допустить, чтобы такое имело место», - сказал президент.

Он также выразил разочарование, что сразу не удалось расследовать, кто стоит за этим нападением.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия начала расследование в связи с химатакой в Сирии.