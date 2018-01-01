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В Индии в результате ДТП погибли 27 детей

Deutsche Welle
Фото: AP/Scanpix

На севере Индии в результате аварии школьного автобуса в понедельник, 9 апреля, погибли не менее 30 человек. В числе погибших 27 детей в возрасте не старше 12 лет, двое учителей и водитель. Двенадцать детей доставлены в больницу, большинство из них - в критическом состоянии.

Инцидент произошел в штате Химачал-Прадеш, примерно в 325 км от его столицы Шимла. В округе Кангра в западной части Гималаев автобус сорвался с горной дороги в овраг глубиной 90 метров. Причина ДТП пока не выяснена. Очевидцы сообщают, что водитель ехал быстро и потерял управление на крутом повороте.

Индия - мировой лидер по числу жертв ДТП, отмечает агентство dpa со ссылкой на официальные данные. Ежегодно на индийских дорогах гибнут около 135 тысяч человек.

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