Трамп готов применить военную силу в Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химатаку в Сирии и не исключил военного варианта. Об этом он заявил журналистам перед встречей с американским военным руководством, передает РИА Новости.

Он заявил, что США обладают «самыми великими вооруженными силами в мире» и пообещал решительный ответ на химатаку в Думе.

«Мы примем решения относительно того, что мы делаем в отношении ужасной атаки, которая была совершена вблизи Дамаска», − подчеркнул американский лидер.

Также он указал, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на применение химических веществ в Сирии.

«У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум», − отметил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, кто несет ответственность за химатаку, президент США сообщил, что этот вопрос «проясняется».

Отметим, в СМИ появилась информация, что США приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о применении химоружия режимом Асада. Также стало известно, что американский эсминец подошел к сирийским территориальным водам в Средиземном море.

Вашингтон считает Россию ответственной за применение химоружия армией Асада. Власти Сирии и Москва отвергают эти обвинения.