Архивные фото: Сидней под властью бубонной чумы

Первая половина 20 века в Австралии произошла вспышка бубонной чумы или эпидемия черной смерти. Когда в 1900 году чума достигла Сиднея, город охватила паника, что только «подогрело» желание изучения причин и последсвий страшной болезни. Вот небольшой экскурс по улицам Сиднея, охваченном бубонной чумой.

Власти Австралии были уверены, что чума попала в город вместе с каким-нибудь торговым кораблем из Гонконга, где чума бушевала в 1894 году.

Несмотря на то, что врачи и ученые считали, что эпидемия переносится от контакта больного человека со здоровым, на тот момент уже существовала версия, что «очагом» распространения могут быть и крысы. Именно поэтому в Австралии начали проводить различные санитарные кампании, например, по уничтожению крыс в портах.