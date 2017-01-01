Еврокомиссия ужесточит требования безопасности для новых автомобилей

Европейская комиссия (ЕК) планирует установить более строгие стандарты безопасности для новых автомобилей. Ряд новых мер, которые должны сделать дорожное движение более безопасным, будут представлены в мае этого года, - заявила комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк.

Новые меры разработаны после анализа новых статистических данных по жертвам дорожно-транспортных происшествий. В будущем на всех автомобилях будут устанавливаться системы экстренного торможения и контроля полосы, сообщила Die Welt комиссар ЕС по транспорту.

Число погибших в дорожных авариях в 2017 году в ЕС снизилось на 2 процента до 25,3 тысячи человек, что соответствует 49 погибшим на один миллион жителей. Тем не менее, в общем и целом это «ужасающие» цифры, отметила Булк.