BBC: Юлию Скрипаль выписали и вывезли из больницы в «безопасное место»

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и перевезли в секретное «безопасное место». Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Би-би-си».

Скрипаль выписали еще 9 апреля, уточняет издание.

Russian spy: Daughter discharged from hospital

Напомним, что ранее сообщалось Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние «быстро улучшается», он больше не находится в «критическом состоянии».

Как уже сообщал наш портал, в российских СМИ была обнародована запись телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей сестрой, которая проживает в России. Достоверность записи не доказана.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ранее дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства.