Юлию Скрипаль выписали и вывезли из больницы в «безопасное место»

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и перевезли в секретное «безопасное место». Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Би-би-си».

Скрипаль выписали еще 9 апреля, уточняет издание.

Russian spy: Daughter discharged from hospital

Позже директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард подтвердила, что дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписали после отравления, передает

«Сейчас Юлию выписали из районной больницы Солсбери… Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс», — сообщила Бланшард.

Напомним, что ранее сообщалось Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние «быстро улучшается», он больше не находится в «критическом состоянии».

Как уже сообщал наш портал, в российских СМИ была обнародована запись телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей сестрой, которая проживает в России. Достоверность записи не доказана.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ранее дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства.