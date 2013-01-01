Выживший в химической атаке: «Мне в глаза будто вонзали иглы»

Сириец Касам Эйд выжил после нападения в Гуте в 2013 году, где от газа зарина погибло много людей. Точное количество смертей неизвестно, но, по оценкам, от жестокой атаки умерло приблизительно от 300 до 1700 человек. На прошлой неделе Сирия пережила еще одну химическое нападение, насчитывающее уже более 48 смертей. Министерство обороны США не исключает ответственность за произошедшее. В интервью радиостанции SKY Эйд рассказал о пережитом неполных пять лет назад на своей родине.

«Я заснул, но внезапно понял, что не могу дышать. Мои глаза горели, казалось, что сердце сейчас выпрыгнет. Это была химическая атака», описывает пережитое сириец.

«Это произошло посреди ночи 21 августа 2013 года» продолжает Эйд. «Я ползал по кругу, пытался помыть лицо, чтобы смыть жжение. Было ощущение, будто мне в глаза вонзают иглы. Когда с семьей выбежали на улицу, перед нами открылась ужасающая картина. Мне очень больно говорить о пережитом в тот день».

«Десятки мужчин, женщин и детей лежали на земле и корчились от боли. Изо рта у них шла пена. Кожа одного из маленьких мальчиков была синего цвета, при том, что он был в сознании. Это режим Асада» рассказывает сириец. «Я видел, как насилуют женщин, как детей рвут на куски».

В 2014 году Эйду удалось убежать из Сирии. С тех пор он дает много интервью, пытаясь привлечь внимание к зверствам сирийского режима.

В 2015 году он как ищущий убежища обратился в Соединенные Штаты, но через год покинул страну. «Обама обманул всех нас. Он не реагировал на «красную линию», которую провел в отношении химического оружия. Я больше не мог оставаться там». Сейчас Эйд живет в Германии.